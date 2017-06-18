Другий тур парламентських виборів у Франції: фіксують вкрай низьку явку

У Франції в неділю, 18 червня, розпочався другий тур виборів до Національних зборів країни. Виборчі дільниці відчинилися о восьмій годині ранку за місцевим часом та працюватимуть до 18-ї години, а в найбільших містах - до 20-ї. За перебігом виборів стежать 50 тисяч поліцейських, пише Тиждень.ua.

У Франції триває надзвичайний стан, запроваджений після терористичних актів у Парижі в листопаді 2015 року.

У низці заморських департаментів країни у зв'язку з різницею в часі другий тур виборів відбувся в суботу, 17 червня. Попередні результати підрахунку голосів очікуються ввечері в неділю.

Читайте такожУ Франції сьогодні пройде другий тур парламентських виборів

За результатами першого туру виборів до Національних зборів обрали парламентарів тільки в чотирьох округах. Доля решти 573 мандатів вирішиться у другому турі.

Здобуття абсолютної більшості - до 470 з 577 мандатів - за результатами кількох свіжих соціологічних опитувань прогнозують партії президента Еммануеля Макрона "Республіка на марші!", передає інформагенція dpa.

Консервативним "Республіканцям" прогнозують від 60 до 80 місць у парламенті, соціалістам та "зеленим" - щонайбільше 35 місць разом.

Правопопулістський "Національний фронт", за даними опитувань, може здобути менш ніж 10 мандатів. Цього було б недостатньо для формування фракції. При цьому лідерка "Національного фронту" Марін Ле Пен має шанси перемогти у своєму виборчому окрузі та вперше здобути мандат у Національних зборах Франції.

Читайте такожВибори у Франції: партія Макрона отримає більшість у другому турі - соціологи

Станом на 12.00 за місцевим часом у голосуванні на парламентських виборах у Франції взяли участь лише 17,75% виборців. Про це повідомляє Le Figaro з посиланням на дані МВС Франції, пише Українська правда.

Явка у 17,75% на 12.00 є нижчою навіть ніж під час першого туру парламентських виборів – минулої неділі в голосуванні станом на цей час взяли участь майже 20% виборців.

Крім того, така явка є нижчою ніж під час парламентських виборів попередніх років.

Видання зазначає, що у разі збереження тенденції явка може впасти до історично найнижчого рівня.

Під час першого туру вона становила 48,7 відсотка, передає dpa. Нині показники можуть бути ще меншими.

У першому турі виборів "Республіка на марші!" та її союзники - партія "Демократичний рух" - отримали разом майже третину голосів виборців: 32,3 відсотка. Друге місце за кількістю голосів посіла консервативна партія "Республіканці" (21,6 відсотка), третє - правопопулістський "Національний фронт" (понад 13 відсотків). Соціалістична партія здобула 9,5 відсотка голосів, "Зелені" - 4,3 відсотка.

Вибори до Національних зборів Франції відбуваються за мажоритарною виборчою системою. Для того, щоб бути обраним, кандидат повинен отримати в першому турі абсолютну більшість голосів і не менше чверті голосів усіх зареєстрованих виборців. Якщо жоден з кандидатів не набрав абсолютну більшість, призначається другий тур, до якого виходять двоє кандидатів. У другому турі переможець визначається відносною більшістю.

Членів Національних зборів Франції обирають на термін у п'ять років.