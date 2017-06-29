У Каліфорнії з аукціону продали R2-D2, меч Люка Скайвокера і шолом Дарта Вейдера із "Зоряних воєн"

Дроїд R2-D2, який "знімався" в кількох фільмах кіносаги "Зоряні війни" пішов з молотка в Лос-Анджелесі майже за 3 мільйони доларів. Про це повідомляє Associated Press.

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Аукціонний дім Profiles in History виставив на продаж 43-дюймовий корпус, складений з частин, що використовувалися під час зйомок оригінальної трилогії, і він був проданий за 2,76 млн доларів на аукціоні в середу.

Хто купив дроїда не повідомляється. У підсумку він виявився найдорожчим предметом реквізиту франшизи ыззапропонованих на аукціоні. Світловий меч Люка Скайвокера з перших двох фільмів продали за $450 000, шолом Дарта Вейдера - за $96 000.

Крім того, на аукціоні за 1,8 мільйона доларів була продана колекція з 23 кораблів з "Зоряного крейсера "Галактика".