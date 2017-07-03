Трамп за допомогою відео у Twitter вийшов на новий рівень ворожнечі зі ЗМІ

Президент США Дональд Трамп активізував свою ворожнечу щодо засобів масової інформації в неділю, запостивши у Twitter вигадливе відео про себе і чоловіка з логотипом CNN, якого він неодноразово б’є.

Як передає Reuters, відео є модифікованою версією виступу в 2007 році Трампа на поєдинку з реслінгу, в якому тоді ще просто бізнесмен Трамп б’є по голові промоутера в реслінгу Вінса МакМехона. На відео голова МакМехона була замінена логотипом CNN.

Після того, як Трамп побив чоловіка, в нижній частині екрана відображається логотип "FNN Fraud News Network", що імітує емблему CNN.

Як зазначає агентство, Трамп неодноразово заявляв про свою зневагу до засобів масової інформації, називавши їх "ворогом американського народу", і часто згадуючи основні новини як "невдалі" чи "фальшиві новини". Президент особливо постраждав від CNN.

Відео надає його критиці нового рівня у соціальних мережах.

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"Це сумний день, коли президент Сполучених Штатів заохочує насильство над журналістами", - сказано в повідомленні CNN.

"Замість того, щоб готуватися до своєї закордонної поїздки, його першої зустрічі з Володимиром Путіним, справами щодо Північної Кореї і роботи над своїм законопроектом про охорону здоров'я, він, натомість, вдається до поведінки неповнолітніх, що значно нижче гідності його офісу", – зазначили у CNN.