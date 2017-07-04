Французький президент на атомній субмарині зануриться під воду для симуляції запуску ракети

Французький президент Емануель Макрон 5 червня зануриться на атомному підводному човні в Атлантиці для імітації запуску ракети, пише The Associated Press.

Зазначається, що Макрон здійснить візит до військово-морської бази на острові Іль-Лонг на сході Франції, де і розміщуються атомні підводні човни.

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Зазначається, що Макрон проведе кілька годин під водою на борту атомного підводного човна "Le Terrible", де знаходитиметься пристрій для симуляції запуску ракети.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Франції Еммануель Макрон закликав європейських лідерів до реформування Євросоюзу, щоб подолати євроскептицизм серед населення. Про це Макрон заявив, виступаючи під час засідання конгресу парламенту.