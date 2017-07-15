У Туреччині відбуваються заходи, приурочені до річниці спроби військового перевороту

У десятках міст Туреччини відбуваються заходи, приурочені до річниці спроби військового перевороту, здійсненої в 2016 році, повідомляє агентство Анадолу.

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Десятки тисяч жителів Стамбула зібралися в ці години в трьох різних районах мегаполісу, звідки попрямували ходою до одного з трьох мостів через Босфор, де рік тому ціною життя 34 мирних громадян також запобігли просуванню путчистів.

Учасники "Ходи національної єдності" з прапорами Туреччини і фотографіями загиблих у боротьбі з путчистами продовжують ходу до мосту "Шехідів - 15 липня", з напрямків площі Кисикли, Ченгелькей та Алтунізаде.

Як повідомлялося, в Туреччині в ніч з 15 на 16 липня 2016 року група військовослужбовців здійснила спробу збройного захоплення влади. Загинуло 250 осіб.

Після придушення путчу в країні прокотилася хвиля арештів, під час яких було взято під варту близько 50 тисяч осіб. Майже 150 тисяч осіб - військових, чиновників, викладачів, поліцейських, співробітників міністерств та органів юстиції - звільнили з роботи або тимчасово відсторонили від виконання обов'язків. Також було закрито низку опозиційних ЗМІ.

Турецька влада вважає, що організатором перевороту був ісламський проповідник Фетуллах Ґюлен.