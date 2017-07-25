Спостерігачі повідомили про загибель цивільних у результаті бомбардувань в Східній Гуті

У розташованому поблизу столиці Сирії Дамаска районі Східна Гута, попри оголошення його "зоною деескалацію", внаслідок авіаударів загинули цивільні. Як повідомив у вівторок, 25 липня, розташований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, внаслідок здійснених напередодні ввечері бомбардувань загинули щонайменше 8 цивільних. Авіаударів було завдано по місту Арбіну, як повідомляє DW.

За повідомленням місцевої рятувальної служби, серед загиблих - п'ятеро дітей та дві жінки, передає інформагенція Reuters. Від бомбардувань також постраждали ще 50 людей, котрі зазнали поранень або зникли безвісти, зазначили рятувальники.

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Відповідальність за авіаналіт у центрі моніторингу покладають на авіацію урядових військ Башара Асада та їхніх союзників. Поки що в сирійській армії не відреагували на ці звинувачення.

Нагадаємо, Росія, Туреччина та Іран на переговорах в Астані у травні домовилися створити в Сирії чотири зони деескалації. Ці зони мають охопити райони, що перебувають під контролем різноманітних груп повстанців у Східній Гуті, провінціях Ідліб та Хомс, а також на півдні країни. Над зонами деескалації планувалося заборонити польоти літаків.

Опівдні 22 липня у Східній Гуті урядові війська оголосили перемир'я. У міноборони Росії також заявили про створення зони деескалації "Східна Гута".