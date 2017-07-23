Авіація сил Асада попри перемир'я здійснила авіаудари у Східній Гуті

Літаки військ президента Сирії Башара Асада сьогодні здійснили авіаудари у Східній Гуті - місцевості на схід від столиці країни Дамаска.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Сирійський центр з моніторингу за дотриманням прав людини.

Загалом було завдано шість авіаударів по містах Дума та Айн Терма.

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Атаки були здійснені попри те, що з 12:00 суботи у Східній Гуті урядові війська оголосили перемир'я. У міноборони Росії також заявили про створення зони деескалації "Східна Гута". У центрі моніторингу додали, що на підконтрольних повстанцям територіях Східної Гути в суботу було здебільшого тихо.

Росія, Туреччина та Іран на переговорах в Астані у травні домовилися створити в Сирії чотири зони деескалації. Ці зони мають охопити райони, що перебувають під контролем різноманітних груп повстанців у Східній Гуті, провінціях Ідліб та Хомс, а також на півдні країни. Над зонами деескалації планувалося заборонити польоти літаків.