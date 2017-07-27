У Росії хочуть видворити американських дипломатів та арештувати власність у відповідь на санкції США - ЗМІ

У Росії заявили, що можуть видворити 35 американських дипломатів у відповідь на санкції США, пакет яких погодив Сенат. Про це повідомляє «КоммерсантЪ» з посиланням на джерела в російському МЗС.

«Москва розглядає можливість обмеження максимальної кількості дипломатів у Росії, чий штат перевищує розмір російської дипмісії у Вашингтоні. Відповідь Москви може також стосуватися американських компаній, що працюють у Росії і найширше представлені у споживчому секторі й IT", - пише видання.

Крім того у РФ хочуть накласти арешт на дачний комплекс американського посольства в Срібному Бору та їх складські приміщення.

Як повідомляв УНІАН раніше, американські законодавці дійшли згоди з ухвалення Сенатом законопроекту щодо введення нових санкцій проти Росії, Ірану та КНДР. Про це заявив глава сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер.

"Я радий оголосити, що ми досягли домовленості, яка дозволить нам відправити санкційний законопроект на стіл президента", - розповів він.

Сенат готовий перейти до схвалення санкцій проти Росії та Ірану, а також щодо Північної Кореї, розроблених Палатою представників та включених до законопроекту. Після голосування сенаторів за законопроект його ще повинен буде підписати президент США Дональд Трамп.