Сенат США погодив пакет нових санкцій проти Росії

Американські законодавці дійшли згоди з ухвалення Сенатом законопроекту щодо введення нових санкцій проти Росії, Ірану та КНДР. Про це заявив глава сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер, передає Reuters.

"Я радий оголосити, що ми досягли домовленості, яка дозволить нам відправити санкційний законопроект на стіл президента", - розповів він.

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Наразі Сенат готовий перейти до схвалення санкцій проти Росії та Ірану, а також щодо Північної Кореї, розроблених Палатою представників та включених до законопроекту.

Після голосування сенаторів за законопроект його ще повинен буде підписати президент США Дональд Трамп.

Як повідомляв УНІАН раніше, палата представників США 25 липня проголосувала за нові санкції проти Росії, Ірану і КНДР, проект яких був узгоджений в липні. Законопроектом, зокрема, пропонується заборонити президенту США послаблювати санкції або істотно змінювати американську політику щодо Росії без схвалення Конгресу.

Також проект вводить додаткові обмеження на участь американських громадян і компаній у співпраці з російським енергетичним сектором, у тому числі у сфері будівництва Росією трубопроводів.