Пожежа в готелі у Туреччині: постраждали туристи, евакуйовано 400 осіб
13:42, 29 липня 2017Світ
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У лікарні доставили 14 осіб, серед них четверо росіян та десятеро турків.
Вогонь спалахнув близько 8 години ранку в районі кухні готелю / фото Mynet
Пожежа спалахнула в суботу вранці, 29 липня, у п’ятизірковому готелі в турецькій Анталії.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на ЗМІ.
Як передає Mynet, вогонь спалахнув близько 8 години ранку в районі кухні одного з елітних готелів Кемера. Співробітникам готелю довелося евакуювати майже 400 відпочивальників, серед яких іноземці та турецькі громадяни.
У лікарні доставили 14 осіб, серед них четверо росіян та десятеро турків.
На місце пожежі прибули кілька бригад вогнеборців. Декого з туристів евакуйовували через балкон.
Як повідомляє Hurriyet, гості готелю скаржилися, що протипожежна система в готелі не працювала. Також були замкнені двері до пожежних сходів.
У лікарні доставили 14 осіб / фото Mynet
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