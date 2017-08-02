Парламент Венесуели відмовився визнавати вибори у Конституційну асамблею

Національна асамблея Венесуели офіційно відмовилася визнавати результати виборів до установчих зборів і всі законодавчі акти, які можуть бути прийняті новим органом. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на El Nacional.

Згідно із заявою, у Венесуелі "відбувається одна з найжахливіших виборчих фальсифікацій в історії" країни.

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У парламенті відзначили, що дії президента країни Ніколаса Мадуро ґрунтувалися на спробі досягти своїх цілей не голосами народу, а конституційним обманом.

Водночас депутати Еустокіо Контрерас, Херман Ферре і Івон Тельєс, які були депутатами ще за екс-президента країни Уго Чавеса, оголосили про вихід з коаліції через розбіжності з парламентською більшістю.

Нагадаємо, що 30 липня в Венесуелі проходило голосування за Конституційну асамблею, яка наділена повноваженнями внести зміни в конституцію країни. Опозиційні сили бойкотували голосування, яке вони назвали захопленням влади президентом Ніколасом Мадуро. Однак в уряді заявили, що конституційна асамблея є єдиним способом для встановлення миру після місяців протестів в країні.