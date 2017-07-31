Мінфін США ввів санкції проти президента Венесуели

США ввели санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Мінфіну США.

Санкції проти Мадуро, передбачають заморожування активів, які йому належать, якщо вони будуть виявлені в американської юрисдикції. Також, громадянам США заборонено вести справи з президентом Венесуели.

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"Наші санкції мають показати наше негативне ставлення до дій Мадуро і висловити підтримку венесуельцям, які хочуть жити за демократії", - заявив глава Мінфіну США Стівен Мнучин.

Джерело в Конгресі заявило Reuters, що санкції проти Мадуро були введені у зв'язку з тим, що його дії спрямовані на підрив демократії.

Під нинішні санкції не потрапляє нафтовий сектор економіки Венесуели, однак такі заходи не виключаються в майбутньому, додає Reuters.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністерство фінансів США ввело санкції проти 13 діючих і колишніх чиновників уряду Венесуели, які, як вважають у Вашингтоні, підривають демократію в цій країні.

Тоді Міністр фінансів США Стівен Мнучин, коментуючи введення санкцій, заявив, що президент США Дональд Трамп раніше "ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати не мають наміру ігнорувати спроби режиму Мадуро підірвати демократію, свободу та верховенство закону".