Пропагандисти зробили з п'яного десантника, який напав на журналіста НТВ, "прихильника України" (відео)

Пропагандисти телеканалу RT знову "блиснули" фейком: у своєму сюжеті вони розповіли про те, що чоловік у майці "Оплот", який вдарив журналіста НТВ у прямому ефірі, виступав з проукраїнських позицій.

Про це заявив оператор НТВ Павло Волосатов, який став свідком нападу на свого колегу-пропагандиста, пише на своїй сторінці у Facebook російський журналіст Євген Левкович.

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"Я знімав кореспондента у прямому ефірі, під час зйомки увійшов чоловік у кадр, закричав матом "Росія — це... пі-пі-пі..., тому що вона захопила мою країну", й вдарив кореспондента в обличчя", - стверджує Волосатов.

При цьому фразу нападника "Україну захопимо, б****!" з сюжету навіть не вирізали.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня, у Парку Горького в Москві, де 2 серпня традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента прокремлівського телеканалу НТВ. Це сталося у прямому ефірі.

На відео видно, що чоловік підійшов до камери й вилаявся, сказавши: "це моя країна" та "захопимо Україну". Кореспондент попросив його замовкнути, після чого отримав удар у щелепу. Імовірно, чоловік є колишнім десантником, і перебував у стані алкогольного сп'яніння. на ньому була футболка із символікою антиукраїнської організації "Оплот".