У Росії п'яний десантник з криком "захопимо Україну" вдарив пропагандиста НТВ у прямому ефірі (відео)
14:50, 02 серпня 2017Русский міръ
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Нападник носить футболку з символікою "Оплот".
Чоловік застосував силу після того, як репортер попросив його замовкнути / Кадр з відео НТВ
У Парку Горького в Москві, де 2 серпня традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента прокремлівського телеканалу НТВ. Це сталося у прямому ефірі.
На відео видно, що чоловік підійшов до камери і вилаявся, сказавши: "це моя країна" і "захопимо Україну". Кореспондент попросив його замовкнути, після чого отримав удар у щелепу.
Як повідомляє НТВ, незабаром хуліган був затриманий. Імовірно, він є колишнім десантником, і перебував у стані алкогольного сп'яніння. на ньому була надіта футболка з символікою антиукраїнської організації "Оплот".
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