У Росії п'яний десантник з криком "захопимо Україну" вдарив пропагандиста НТВ у прямому ефірі (відео)

У Парку Горького в Москві, де 2 серпня традиційно відзначається День ВДВ, невідомий чоловік вдарив кореспондента прокремлівського телеканалу НТВ. Це сталося у прямому ефірі.

На відео видно, що чоловік підійшов до камери і вилаявся, сказавши: "це моя країна" і "захопимо Україну". Кореспондент попросив його замовкнути, після чого отримав удар у щелепу.

Як повідомляє НТВ, незабаром хуліган був затриманий. Імовірно, він є колишнім десантником, і перебував у стані алкогольного сп'яніння. на ньому була надіта футболка з символікою антиукраїнської організації "Оплот".