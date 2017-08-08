КНДР успішно створила ядерний заряд для балістичних ракет - ЗМІ

Північна Корея успішно створила невелику ядерну боєголовку, яка може бути встановлена в конструкції їх ракет, повідомляє The Washington Post з посиланням на американських чиновників розвідслужб.

Видання наводить відомості з документа міністерства оборони США від 28 липня, в якому зібрані дані по військовим можливостям Північної Кореї.

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За даними аналізу розвідувального управління Пентагону, ядерний заряд може бути встановлений в тому числі і на міжконтинентальні балістичні ракети.

Наголошується, що цю інформацію підтвердили виданню два американських чиновника, ознайомлених із ситуацією.

При цьому поки немає точної інформації про те, чи були успішні випробування зменшеної версії боєголовки. КНДР ще в минулому році заявляла, що їй це вдалося.

Також WP стверджує, що в документі дається нова оцінка кількості ядерних зарядів, наявних у розпорядженні у північнокорейського режиму. За останніми даними Вашингтона, це приблизно 60 боєголовок. Тим не менш, деякі незалежні експерти вважають це число завищеними.