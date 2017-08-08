Північна Корея пригрозила США "суворим уроком" з ядерними силами у відповідь на санкції

Північна Корея готова дати Сполученим Штатам «суворий урок» із своїми стратегічними ядерними силами, якщо вони вдадуться до заходів проти КНДР.

Вона також не буде обговорювати за столом переговорів питання своєї ядерної або ракетної програм. Про це сказано у зверненні до учасників регіональних нарад АСЕАН у понеділок, передає «Голос Америки».

У письмовій заяві, яку міністр закордонних справ Північної Кореї Лі Йон Хо розповсюдив засобам масової інформації в Манілі, Пхеньян назвав нові санкції ООН «сфабрикованими» і попередив, що будуть «рішучі контрзаходи» та справедливі дії. Він також додав, що Організація Об’єднаних Націй порушила свої повноваження.

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Міністр закордонних справ Північної Кореї сказав також, що випробування міжконтинентальних балістичних ракет у липні показало, що вся територія США знаходиться у зоні ураження і що ці ракети є законними засобами самооборони.

Поки що невідомо, чи заяву було прочитано учасникам регіонального форуму АСЕАН.

Представництво Північної Кореї при ООН заявило, що нові санкції проти неї з приводу ракетних випробувань було кричущим порушенням її суверенітету».

Відповідь Північної Кореї на санкції надійшла в час, коли державний секретар Рекс Тіллерсон заявив, що Пхеньян міг дати знати про свою готовність розпочати діалог шляхом припинення ракетних випробувань.

Китай, економіка якого найтісніше пов’язана з Північною Кореєю, заявив, що повністю відданий справі запровадження в життя санкцій ООН, які позбавлять КНДР одного мільярда доходів з експорту, який він використовує для продовження своєї ядерної і ракетної програм.