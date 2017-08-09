У Латвії випускники шкіл складатимуть іспити виключно латиською

У Латвії випускники шкіл 9-х та 12-х класів будуть здавати іспити лише латиською мовою. Зміни торкнуться і шкіл національних меншин, у тому числі російськомовних. Виняток становлять іспити з мовних предметів. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті міністерства освіти Латвії, передає радіо Свобода.

Читайте такожКраїни Балтії і Норвегія теж почали будівництво стіни на кордоні з РФ – журналістДосі учні 9-го класу могли вибирати, якою мовою отримувати екзаменаційні матеріали і писати відповіді. У 12-му класі екзаменаційні матеріали надавалися тільки латиською, однак відповіді можна було давати національною мовою.

У міносвіти Латвії також вважають, що повний перехід до здачі іспитів на латиську мову дозволить школярам більш ефективно навчатися у професійних навчальних закладах та інтегруватися на ринку праці.

Наразі у Латвії проживає близько 2 млн населення, близько 40% з яких вважають російську рідною мовою. Єдиною державною мовою країни є латиська.