Віце-президент США назвав Росію головною загрозою для країн Балтії

Віце-президент США Майк Пенс в ході свого візиту в Естонію заявив, що для трьох країн Балтії немає більшої загрози, ніж та, яку представляє для них "непередбачуваний сусід", тобто Росія, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожДуже скоро Трамп підпише закон про нові санкції проти Росії – ПенсЗа словами Пенси, Кремль продовжує "намагатися силою перекроїти міжнародні кордони, підривати демократію в суверенних державах і налаштовувати вільні країни Європи один проти одного".

Після зустрічі з президентами Естонії, Латвії і Литви (країн-членів НАТО) Пенс заявив, що президент США Дональд Трамп має намір продовжувати надавати підтримку цим державам. "Сильний і єдиний блок НАТО сьогодні є більш необхідним, ніж коли-небудь з моменту падіння комунізму чверть століття тому", - зазначив віце-президент.

"І жодна загроза не нависає над країнами Балтії ширше, ніж спектр агресії з боку непередбачуваного сусіда зі сходу", - заявив Пенс.

Він також додав, що США готові захищати безпеку балтійських країн. Росія тим часом готується до великих військових навчань, які пройдуть в серпні спільно з армією Білорусі.

Напередодні президент Росії Володимир Путін повідомив, що Москва скоротить число співробітників американських диппредставництв в країні на 755 осіб. Таким чином, чисельність персоналу американських дипмісій в Росії стане такою ж, як і російський персонал в Америці - 455 осіб з кожної сторони.

За словами Путіна, рішення Кремля пояснюється тим, що американська сторона "зробила нічим не спровокований крок на погіршення російсько-американських відносин", схваливши нові санкції проти Москви.

Коментуючи ці заходи з боку Росії, Пенс підкреслив, що вони "не зупинять прихильність США до забезпечення нашої безпеки і безпеки наших партнерів".

При цьому Пенс зазначив, що влада США сподівається на кращі дні, кращі відносини з Росією".

Чотириденне турне Майка Пенса охоплює три міста - Таллінн, Тбілісі і Подгоріцу. Всі три країни, столиці яких відвідує віце-президент, "стурбовані російською загрозою", кажуть аналітики.

Турне Пенса почалося в неділю. В цей же день в Грузії на військовому аеродромі у Вазіані почалися багатонаціональні військові навчання "Гідний партнер", в яких беруть участь вісім країн-членів і партнерів НАТО.