Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович стане Кривавою королевою у перезапуску "Хеллбоя"

Відома голлівудська акторка Міла Йовович зіграє роль Кривавої королеви у перезапуску фільму «Хеллбой». Її затвердив режисер Ніл Маршал. Про це повідомляє Deadline із посиланням на джерела.

За сюжетом, Хеллбой протистоїть середньовічній чарівниці, яка планує знищити людство. Зйомки розпочнуться у вересні та проходитимуть у Великобританії та Болгарії.

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Крім Йовович у фільму також зніматимуться Девід Харбор, який зіграє головну роль – Хеллбоя, а його батька – Іен Макшейн.

Як повідомляв УНІАН раніше, продюсер Мартін Мосзкауікс підтвердив перезапуск франшизи "Оселя зла". Однак наразі такі деталі як режисер та виконавці головних ролей не повідомляються. Зазначається, що попередній режисер франшизи Пол Андерсон наразі працює над іншою картиною - кіноадаптацією гри Capcom — Monster Hunter.

ЗМІ припускають, що у зв’язку із тим, що Андерсон не буде режисером перезапуску "Оселі зла", до своєї ролі не повернеться і Мілла Йовович, яка зіграла головну героїню в усіх шести фільмах.