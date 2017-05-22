Серію фільмів "Оселя зла" перезнімуть, ймовірно без Міли Йовович - ЗМІ

Продюсер Мартін Мосзкауікс підтвердив перезапуску франшизи "Оселя зла". Однак наразі такі деталі як режисер та виконавці головних ролей не повідомляються, пише Variety.

Видання зазначає, що попередній режисер франшизи Пол Андерсон наразі працює над іншою картиною - кіноадаптацією гри Capcom — Monster Hunter.

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ЗМІ припускають, що у зв’язку із тим, що Андерсон не буде режисером перезапуску "Оселі зла", до своєї ролі не повернеться і Мілла Йовович, яка зіграла головну героїню в усіх шести фільмах.

Як повідомляв УНІАН раніше, невідомі хакери вимагають величезну суму в біткойнах і погрожують почати по частинах викладати в публічний доступ один з іще не показаних у прокаті фільмів компанії Walt Disney.

Спочатку кіберзлочинці збираються злити в інтернет п'ятихвилинний уривок фільму, а потім будуть публікувати 20-хвилинні частини, поки гроші не виплатять.