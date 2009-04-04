Туреччина рішуче налаштована на вступ до ЄС

Туреччина рішуче налаштована на вступ до Європейського союзу як повноправний член і активно продовжить процес євроінтеграції, заявив прем`єр країни Тайїп Ердоган.

"Незважаючи на перешкоди, які часом ставлять Туреччині, і уповільнення переговорного процесу, вона продовжить шлях у рамках програми єврореформ", - цитує Ердогана телекомпанія NTV.

Переговори про вступ Туреччини до ЄС були розпочаті 2005 року. За прогнозами експертів, стати повноправним членом Євросоюзу Анкара зможе протягом 10-15 років.

ЄС неодноразово вимагав від Туреччини прискорення демократичних реформ, передбачених переговорним процесом, погрожуючи замороженням переговорів про так зване інтеграційне досьє. В Анкарі у відповідь заявляли про прихильність до інтеграції в Євросоюз і намір активно проводити реформи.

"Туреччина, мусульманська країна, докладає активні зусилля, щоб зайняти своє місце у лавах ЄС. За її зусиллями уважно стежать народи країн Європи і ісламського світу. На прикладі переговорного процесу Туреччини (з ЄС) руйнуються тези про те, що Захід і Схід, так само як і іслам і інші релігії, не зуміють порозумітися, а також про "зіткнення цивілізацій", - сказав Ердоган.

"Схід і Захід повинні створити грунт для здорового діалогу. Переконаний, що забезпечити це найкращим чином можна завдяки спільним зусиллям, зокрема Туреччини, а зміцнити сам грунт (для діалогу) її прийняттям до Євросоюзу. Членство Туреччини в ЄС необхідно оцінювати і під кутом такої перспективи", - зазначив прем`єр.

РІА "Новости"