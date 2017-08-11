В Данії затонув найбільший приватний підводний човен

У Данії затонув 18-метровий приватний підводний човен «Наутилус», який зник вчора, 10 серпня, ввечері, пише The Associated Press.

Видання повідомляє, що це був найбільший приватний підводний човен, який ВМС Данії знайшли в районі на південь від Копенгагена.

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На борту субмарини перебував власник і розробник субмарини Петер Мадсен, якого вдалося врятувати.

Вантажопідйомність найбільшого приватного підводного човна становить 32 тонни.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент Франції Еммануель Макрон провів весь день на військово-морській базі Іль-Лонг, зокрема, кілька годин під водою на борту атомного підводного човна, взявши участь у навчаннях, що імітують запуск ядерної ракети.