ООН має докази, щоб засудити Асада за військові злочини, але Росія стає на заваді - прокурор

Комісія ООН з питань розслідування подій в Сирії зібрала достатньо доказів, щоб засудити президента Башара Асада за військові злочини. Як повідомляє Reuters, про це заявила член комісії Карла дель Понте.

Крім того, згідно з повідомленням, 70-річна дель Понте минулого тижня оголосила, що відмовляється від місця у комісії через розчарування нездатністю Ради Безпеки ООН продовжувати роботу комісії шляхом створення спеціального трибуналу для Сирії, який міг би спробувати засудити військових злочинців.

Вона також підкреслила, що доказів для того, щоб засудити Асада за військові злочини достатньо.

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"Я впевнена, що справа готова. Саме тому ситуація настільки розчаровує. Незважаючи на це, немає прокурора та немає суду", - сказала вона.

У свою чергу Сирійський уряд заперечує повідомлення комісії про широкомасштабні військові злочини, вчинені державними збройними силами та службами безпеки Сирії.

Хоча ООН і створює новий орган для підготовки судового переслідування, немає жодних ознак того, що буде створений суд для розгляду військових злочинів, вчинених за роки війни. Крім того, Радбез ООН не має наміру звертатися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

"Протягом шести років комісія розслідувала: тепер прокурор повинен продовжувати свою роботу і приводити військових злочинців до спеціального суду, але це саме те, що блокує Росія своїм правом вето в Раді Безпеки ООН", - сказала Дель Понте.

Карла дель Понте - колишній прокурор Міжнародного трибуналу ООН по колишній Югославії та Міжнародного трибуналу ООН по Руанді.

Нагадаємо, Вашингтон і Париж раніше заявили, що більше не вимагають відставки Асада.

Війна в Сирії триває з 2011 року. Опозиційних до правлячого режиму повстанців підтримує коаліція країн Заходу на чолі з США. У вересні 2015 року в війну на боці президента Сирії Башара Асада втрутилася Росія.