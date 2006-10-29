Схованку бін Ладена перетворять на туристичний центр

Афганська влада має намір перетворити печери Тора-Бора, де переховувався "терорист номер один" Осама бін Ладен, на місце відпочинку туристів, повідомляє газета The Times. "Тора-Бора - вже є всесвітньо відомою назвою, але ми хочемо, щоб вона стала відомою завдяки туризму, а не тероризму", - заявив Гуль Агха Шерзаї (Gul Agha Sherzai), губернатор провінції Нангахар, де знаходяться печери.

Шерзаї, колишній польовий командир, планує побудувати поряд з печерами ресторани і готель за 10 мільйонів доларів. Крім того, він має намір відремонтувати дорогу, яка сполучає Тора-Бору з Джелалабадом.

Губернатор заявив, що з часом розраховує побудувати три-чотири готелі. "Задовго до того, як стало чутно про Осаму, Тора-Бора була популярним місцем для пікніків", - відзначив Шерзаї. На його думку, тепер туристів може привернути ще і той факт, що в печерах переховувався лідер "Аль-Каєди".

Шерзаї називає Тора-Бору абсолютно безпечним місцем. Разом з тим він виділив кореспондентові The Times, який вирішив подивитися на місце майбутнього готелю, озброєну охорону з 16 чоловік на двох машинах.

У 1980-х роках печери Тора-Бора слугували укриттям для афганських моджахедів, які воювали проти радянських військ. Пізніше бойовики "Аль-Каєди" розширили і укріпили мережу тунелів в горах. Бін Ладен втік у Тора-Бору в кінці 2001 року, після початку американського вторгнення до Афганістану. Авіація США завдавала масованих бомбових ударів по горах, проте "терористові номер один", за наявними даними, вдалося перетнути кордон і сховатися у Пакистані.

Лента.ру