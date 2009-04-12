У Німеччині дівчина впала у вольєр із білими ведмедями

Працівники берлінського зоопарку врятували дівчину, яка впала у вольєр із білими ведмедями, передає 5 канал. Сотні людей перебували навколо, але нічим не могли зарадити.

Рятувальники прибули швидко і за допомогою канатів витягли дівчину з басейну. Втім, тваринам таки вдалося кілька разів ухопити відвідувачку. Пізніше її шпиталізували. Свідки кажуть, що працівники зоопарку добре знали що робити. Одні намагалися відволікти увагу ведмедів їжею, інші - допомагали постраждалій.

Йоахім Беєрле, свідок: "Через усі ці історії з Кнутом та іншими ведмедиками, люди думають, що вони білі й пухнасті не лише на вигляд, а й за характером. Але ж не можна забувати, що вони все-таки хижаки".

Білі ведмеді - чи не найпопулярніші тварини у німецьких зоопарках. А народження їхніх дитинчат - це просто загальнонаціональна подія.