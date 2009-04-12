Міліціонер-стажер збив 11 людей на автобусній зупинці

За кермом автомобіля, який сьогодні врізався в натовп людей на автобусній зупинці в Ростові-на-Дону, знаходився міліціонер-стажер одного з районних відділів внутрішніх справ міста. Про це журналістів повідомив начальник обласного управління ДІБДР. Він уточнив, що в результаті аварії постраждали 11 чоловік, а не 13, як повідомлялося раніше. 8 з них госпіталізовані. Побоювання лікарів викликає стан здоров`я 8-річного хлопчика і 32-річної жінки. Вони госпіталізовані з переломом основи черепа. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи. Автомобіль "Москвич", проїжджаючи повз автобусну зупинку, перекинувся і врізався в людей, які виходили з автобуса. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність машини.

Эхо Москвы