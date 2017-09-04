Війська США в Європі недостатньо підготовлені для протистояння загрозі РФ - ЗМІ

Сили швидкого реагування армії США у Європі недоукомплектовані та недостатньо підготовлені та не організовані, щоб протистояти військовій агресії РФ, пише Politico з посиланням на протокол оцінки можливостей 173-ї повітряно-десантної бригади армії США, розташованій в Італії.

Зазначається, що у звіті, який потрапив у розпорядження видання, йдеться про те, що бригаді нібито не вистачає найважливіших можливостей, необхідних для ефективної та вирішальної швидкості виконання своєї місії. Звіт був складений після участі бригади у військових навчаннях з українськими військовими, які мали досвід бойових дій проти проросійських бойовиків на сході України.

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Зокрема, видання пише, що бригаді США бракує засобів протиповітряної та електронної оборони, а також є велика залежність від навігації та GPS. В той час, як російські бойовики на Донбасі використовують дешеві безпілотники для визначення цілей.

Так, щоб заповнити інші прогалини, у звіті висловлюється надія на кілька нових армійських програм, які могли б допомогти бригаді, якщо вони будуть виставлені найближчим часом.

Адже, як пише видання, в разі нападу російських військових, вони матимуть перевагу над американським підрозділом чисельністю 3300 осіб, та зможуть перекрити супутникові системи GPS, від яких залежатимуть десантники США.

Як повідомляв УНІАН раніше, місія США і України проведе спостережний політ над територією Білорусі та Росії.

"З 4 по 8 вересня в рамках Договору з відкритого неба планується проведення спостережного польоту місії США і України над територією групи держав-учасниць Республіки Білорусь і Російської Федерації", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Зазначено, що метою проведення спостережного польоту є контроль військової діяльності на територіях спостережуваних держав.