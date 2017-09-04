Цього тижня США і Україна проведуть спостережний політ над Білоруссю та РФ

11:20, 04 вересня 2017
Політика
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Метою проведення спостережного польоту є контроль військової діяльності на територіях спостережуваних держав.

Винищувачі Міг-29 під час польотів / REUTERS

Місія США і України проведе спостережний політ над територією Білорусі та Росії. Про це повідомили в прес-службі Міністерства оборони Білорусі.

"З 4 по 8 вересня в рамках Договору з відкритого неба планується проведення спостережного польоту місії США і України над територією групи держав-учасниць Республіки Білорусь і Російської Федерації", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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Зазначено, що метою проведення спостережного польоту є контроль військової діяльності на територіях спостережуваних держав.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України посилила патрулювання кордонів на всіх дільницях у зв'язку з проведенням російсько-білоруських навчань "Захід-2017" 14-20 вересня.

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Теги: #навчання Захід-2017#російські навчання у Білорусі