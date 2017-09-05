Чеченку, яка втекла від цькування, не пустили з Мінська до Гельсінкі

Уродженку чеченського міста Аргун Луїзу Дудуркаєву, яка отримала документи біженця та шенгенську візу від Норвегії, затримали в аеропорту Мінська при спробі вилетіти в Гельсінкі, повідомляє Новая газета.

Дівчину затримали співробітники міліції і невідомі в цивільному вдень 4 вересня, пише видання. Вони відмовилися розмовляти з юристом, який супроводжував Дудуркаеву.

За інформацією видання, з дівчиною провели годинну "бесіду під тиском", після чого передали чоловіку, який представився адвокату її батьком. Він відвіз її у невідомому напрямку, пише "Нова газета". Видання зазначило, що проїзне посвідчення, яке Дудуркаєвій видала Норвегія, залишилося у дівчини.

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Луїза Дудуркаєва втекла з Чечні у кінці червня через погрози після публікації фото у спільноті "Карфаген", пише газета. Отримати документи біженця 22-річній дівчині допомогли правозахисники.

За інформацією видання, на початку серпня співробітники поліції затримали її в московському аеропорту Шереметьєво для "дачі пояснень". Її затримали у зв'язку з розшуковою справою "за втратою родинних зв'язків", яку було порушено за заявою родичів Дудуркаєвої, пояснює "Нова газета". Після розмови її сфотографували і відпустили.

"Карфаген" - спільнота "борців за моральність" в Чечні. На сторінці «Карфагена» публікуються фотографії чеченок з їх акаунтів у Інстаграмі, іноді з посиланнями на родичів жертви. Учасники групи закликають рідних дівчини «розібратися» і простежити за поведінкою дівчини в соцмережах. «Карфаген» планує розгорнути свою діяльність у сусідньому Дагестані. В Інгушетії рух вже відкрив свою «філію», пише Відкрита Росія.

Дудуркаєвій писали повідомлення про те, що вона «поводить себе не як чеченка», що «таких, як вона, треба закопувати», ображали і погрожували розправою. За словами її родичів, "Просто вона була не такою, як усі. У нас, наприклад, не прийнято ходити в чорному. А вона одягалася в усе чорне — її навіть обзивали сатаністкою або готом. Ну так, вона трохи похмуро одягалася, думала не як всі, але при цьому завжди вела себе пристойно. Можна було б сказати, що вона була більш сучасна, ніж в основному дівчата в Чечні, але не всі правильно розуміють це слово — через нього можуть про неї погано подумати"

Після того, як дівчина полетіла з Грозного, побоюючись розправи, про її місцезнаходження нічого не було відомо деякий час. В інтернеті була поширена фейковая інформація про те, що дівчину завербовала "Ісламська держава", і вона вирушила в Сирію.