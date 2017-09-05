У Сирії бойовики ІД обстріляли автомобільну колону, вбиті двоє контрактників із РФ

Двоє російських військовослужбовців за контрактом загинули в Сирії в результаті мінометного обстрілу з боку бойовиків терористичної організації "Ісламська держава". Про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ, передає ТАСС.

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За офіційними даними, військові супроводжували автомобільну колону російського "Центру по примиренню ворогуючих сторін".

При прямуванні у провінції Дейр-ез-Зор автомобільна колона піддалася мінометному обстрілу терористами ІД. У результаті обстрілу один російський військовослужбовець загинув, ще один отримав важкі поранення і помер у госпіталі.

Обидва загиблих "представлені командуванням до державних нагород", відзначило Міноборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, за даними ГУ розвідки Міноборони України, в Сирії загинули 8 бойовиків "ДНР", які брали участь у бойових діях у складі контингенту ЗС РФ.