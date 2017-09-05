Підліток влаштував стрілянину в школі у Підмосков’ї
Підлітка вже затримали. Внаслідок нападу є постраждалі.
У одній із шкіл Підмосков’я підліток влаштував стрілянину. Про це повідомляють «РИА Новости» із посиланням на джерела.
Зазначається, що наразі невідомо, чи є підліток учнем школи. Нападника вже затримали. Внаслідок стрілянини є постраждалі. Однак їхня кількість невідома.
Читайте такожУ Миколаєві через конфлікт на дорозі водій влаштував стрілянину і важко поранив людину (фото)
Наразі школярі та вчителі покинули будівлю, їх вивели на спортивний майданчик навчального закладу.
Як повідомляв УНІАН раніше, підпал кінотеатру «Космос» в російському Єкатеринбурзі пов’язують із скандальною стрічкою «Матильда». Таке припущення у Twitter написав мер міста Євген Ройзман.
«Схоже, що підпал ККТ «Космос» в Єкб все-таки через «Матильду». Донагнітались. Спалахнуло полум'я. Вважаю терактом. Привіт Поклонський», - написав чиновник.