Підліток влаштував стрілянину в школі у Підмосков’ї

У одній із шкіл Підмосков’я підліток влаштував стрілянину. Про це повідомляють «РИА Новости» із посиланням на джерела.

Зазначається, що наразі невідомо, чи є підліток учнем школи. Нападника вже затримали. Внаслідок стрілянини є постраждалі. Однак їхня кількість невідома.

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Наразі школярі та вчителі покинули будівлю, їх вивели на спортивний майданчик навчального закладу.

Як повідомляв УНІАН раніше, підпал кінотеатру «Космос» в російському Єкатеринбурзі пов’язують із скандальною стрічкою «Матильда». Таке припущення у Twitter написав мер міста Євген Ройзман.

«Схоже, що підпал ККТ «Космос» в Єкб все-таки через «Матильду». Донагнітались. Спалахнуло полум'я. Вважаю терактом. Привіт Поклонський», - написав чиновник.