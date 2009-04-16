Стан здоров’я усіх членів екіпажу захопленого сомалійськими піратами судна “Hansa Stavanger”, серед яких двоє українців, – задовільний.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України із посиланням на Генеральне консульство України в Гамбурзі, про це йшлося у телефонній розмові керівництва компанії-оператора “Leonhardt & Blumberg” із капітаном корабля.

Водночас, за інформацією представника “Leonhardt & Blumberg”, ситуація на захопленому піратами судні залишається незмінною. Корабель із піратами на борту у даний час перебуває на попередній якірній стоянці.

Телефонні контакти між компанією і судном відбуваються щодня. Тривають переговори щодо якнайшвидшого звільнення захопленого судна і членів його екіпажу.

Справа перебуває на контролі у Генеральному консульстві України в Гамбурзі, Посольстві України у ФРН і у МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, німецький контейнеровоз Hansa Stavanger пірати захопили 4 квітня, у складі екіпажу судна – двоє громадян України.

Сьогодні речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ зазначив, що пірати досі не висунули до власника Hansa Stavanger жодних вимог щодо звільнення корабля. Він також додав, що тільки-но пірати оприлюднять свої вимоги, МЗС повідомить про них.