Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав ООН спростити бюрократичні процедури.

Про це Трамп заявив сьогодні у Нью-Йорку під час дискусії щодо реформування ООН, передає Deutsche Welle.

"ООН було засновано у справді благородних цілях, - сказав Трамп. - В останні роки ООН не розкрила своїх повних можливостей через бюрократію та помилки в управлінні". Він закликав "не триматися за старі шляхи, які не працюють" і фокусуватися "на людях, а не на бюрократії".

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Виступ генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша був співзвучним із заявами Трампа. "Мене нещодавно спитали, що не дає мені спати. Моя відповідь проста: бюрократія. Фрагментовані структури. Візантійські процедури. Нескінченні формальності", - сказав Гутерріш.

Генсек додав, що ті, хто хотів би підірвати роботу ООН, не могли би вигадати кращого засобу, ніж "правила, які ми самі створили". "Я іноді навіть запитую себе, чи була якась змова, щоб зробити наші правила саме такими, щоб ми не були ефективними", - зазначив Гутерріш.