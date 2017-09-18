128 держав підписали декларацію про реформування ООН

128 держав підписали декларацію про реформування Організації Об'єднаних Націй. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи на засіданні Високого рівня, присвяченому реформуванню організації, повідомляє Центр новин ООН.

Учасники засідання підписали Декларацію на підтримку реформи ООН. Разом з США 128 держав-членів ООН підписали Декларацію на підтримку реформи ООН, і ця кількість продовжує збільшуватися.

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Гутерріш зазначив, що в XXI столітті в центрі діяльності ООН мають бути люди, а не процедури, результати і не бюрократія.

«Реформа потрібна і всім, хто служить під прапором ООН і виконує життєво важливу роботу. Вони заслуговують на системну підтримку», - додав генсек.

Гутерріш вже представив державам-членам організації план всебічної реформи. За його словами, за багатьма напрямками уже вдалося домогтися прогресу. Гутерріш нагадав, що в ООН запущено принципово нову стратегію з ліквідації сексуальної експлуатації та сексуального насильства.

«Ми реформуємо всю систему забезпечення миру і безпеки з тим, щоб зміцнити нашу здатність запобігати конфліктам, активніше здійснювати посередницьку діяльність і підвищити ефективність і рентабельність миротворчих операцій», - повідомив генсек ООН.

Він додав, що реформа йде і в сфері розвитку. У числі інших цілей реформи Гутерріш назвав досягнення гендерного балансу в організації, захист тих співробітників, які сигналізують про порушення і зміцнення структур у сфері боротьби з тероризмом.

Він зазначив, що для виконання цих завдань необхідна широкомасштабна реформа в сфері менеджменту. Вона має включати спрощення процедур і децентралізацію процесу прийняття рішень, підвищення прозорості, ефективності та відповідальності.

Засідання Високого рівня, присвячене реформі ООН, було скликано з ініціативи США. У ньому взяв участь президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який висловив підтримку зусиллям генерального секретаря у сфері реформування організації.