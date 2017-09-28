РосЗМІ: НАТО планує заморозити діалог із Росією через навчання "Захід-2017"

До кінця 2017 року, за ініціативи Брюсселя, буде заморожена Рада Росія-НАТО. Про це пишуть «Известия» із посиланням на «дипломатичні джерела».

Зазначається, що причиною припинення «співробітництва» між РФ та альянсом стало проведення російсько-білоруських навчань «Захід-2017».

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Також, згідно із інформацією видання, сторони поки не ведуть роботу з підготовки наступної зустрічі Ради Росія-НАТО.

Як повідомляв УНІАН раніше, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії, роззброєння (ЦДАКР) з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що Росія може збільшити військову присутність у Білорусі за результатами спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2017».

«Російська Федерація відпрацювала на цих навчаннях повне підпорядкування збройних сил Республіки Білорусь збройними силам РФ, тобто Генштабу. Після навчань будуть проведені засідання, буде обговорюватись, що потрібно зробити за результатами навчань», - сказав він.