Литва допоможе Грузії вписатися в ЄС і НАТО

Міністри закордонних справ Литви і Грузії Вігаудас Ушацкас і Грігол Вашадзе підписали у Вільнюсі Хартію про співпрацю та створення комісії на рівні двох міністерств, яка займатиметься наданням конкретної практичної допомоги щодо інтеграції Грузії в Європейський союз і НАТО. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Литви. Комісія, яку очолять міністри закордонних справ двох країн, працюватиме за програмою співпраці і допомоги в розвитку демократії.

Литва в 2009 р. виділить на проекти в Грузії близько 126 тис. євро. За словами В.Ушацкаса, "ці проекти допоможуть створити довготривале і плідне партнерство литовського і грузинського бізнесу, зміцнити можливості грузинських адміністративних установ і поглибити культурний обмін". Найближчим часом почнуться консультації про можливість участі Грузії в проектах, які можуть бути реалізовані як розвиток оголошеної ЄС ініціативи “Східне партнерство". В.Ушацкас вважає, що "Грузія могла б узяти на себе роль лідера в реалізації таких проектів".

Глава МЗС Литви також наголосив, що Вільнюс підтримує територіальну цілісність Грузії, і заявив про необхідність демократичного діалогу з опозицією.

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