На Меріліна Менсона під час концерту впала декорація (відео)

Під час концерту в Нью-Йорку на американського музиканта Меріліна Менсона впали сценічні декорації у вигляді великих пістолетів. Відео інциденту розмістив на YouTube користувач deathrottweiler.

Інцидент стався, коли Менсон, виконуючи композицію Sweet Dreams, взявся за каркас, до якого кріпилися пістолети. Декорації впали на музиканта, концерт був зупинений. Daily Mail повідомляє, що Менсон був госпіталізований.

Читайте такожАктор серіалу "Фізрук" загинув, рятуючи постраждалих у ДТП

Раніше помер соул-співак, "двійник" Джеймса Брауна.