"Він був простим хлопцем": брат стрільця з Лас-Вегаса розповів про свого родича

Ерік Педдок, брат стрільця з Лас-Вегаса Стівена Педдока, розповів про свого родича. Про це повідомляє Daily Mail.

«Він був простим хлопцем. Щось трапилося у нього в голові», — сказав Ерік Педдок.

За його словами, родичі стрільця не знають, що сталося. Ерік Педдок зазначив, що вони з братом жили на різних узбережжях США і рідко бачилися. Він додав, що у його Стівена не було зв'язків «ані політичними, ані з релігійними організаціями».

«Він був просто хлопцем, який жив у Мескиті (невелике місто в штаті Невада), їздив грати в казино Лас-Вегаса і любив буріто», — розповів брат стрільця.

Читайте такожФБР: до стрільби в Лас-Вегасі "Ісламська держава" не причетне

Ерік Педдок висловив співчуття сім'ям загиблих.

У ніч на 2 жовтня 64-річний американець Стівен Педдок відкрив стрілянину з номера свого готелю у натовпі відвідувачів фестивалю кантрі-музики «Route 91» в Лас-Вегасі. За останніми даними, загинули 58 людей, постраждали понад 500.

Чоловік покінчив з собою до прибуття поліції. У номері готелю правоохоронці виявили понад 10 гвинтівок.