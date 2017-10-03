Американський генерал запропонував створити в Європі "військовий Шенген" для протидії Росії

Командувач армією США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес закликав європейські країни домовитися про спеціальні транспортні і прикордонні правила, щоб сили Альянсу могли швидко переміщатися в разі необхідності стримування потенційних агресорів, таких як Росія. Про це повідомляє Associated Press.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив у понеділок, що "Сили Альянсу повинні бути здатні рухатися швидше, ніж сили Російської Федерації, якщо ми хочемо, щоб наша здатність стримування була ефективною", - сказав Ходжес.

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На думку генерала, в ЄС потрібно створити щось по типу "військового Шенгену", коли люди і товари можуть перетинати кордони без перевірки особистості.

Ходжес також сказав, що в НАТО повинні зрозуміти, як "отримати необхідну швидкість в рамках існуючих мирних правил руху автомагістралями, залізницях і т. д.". Але для цього, звичайно, буде потрібно схвалення парламентів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Литва закликала керівництво Євросоюзу створити «військову Шенгенську зону», щоб оперативно перекидати війська з території Європи.