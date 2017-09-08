Литва закликала ЄС створити "військовий Шенген"

Ця ініціатива була обговорена на зустрічі глав оборонних відомств ЄС в Талліні. Найбільше уваги учасники зустрічі приділили створенню постійного структурованого військового співробітництва (PESCO) та установи Європейського оборонного фонду, як повідомляє видання Delfi.

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"(Проект військового Шенгену) охоплює як спрощення процедур, так і інвестиції в інфраструктуру. Даний проект підтримує багато держав, його практична реалізація важлива як для ЄС, так і для НАТО", - зазначив у повідомленні для преси міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

Європейська комісія запропонувала заснувати Європейський оборонний фонд, з якого можна буде фінансувати проекти з розвитку оборонних потужностей. До 2020 р. ЄК на оборону намітила виділити 500 млн євро.