Велика Британія відмовляється від виробництва танків

Британська збройова корпорація BAE Systems оголосила, що згортає виробництво танків Challenger 2 в Ньюкаслі, а також закриває збройові заводи в Телфорді та Шропширі. Про це в неділю пише газета The Mail on Sunday.

Причиною такого рішення названа відсутність оборонних замовлень від уряду. В результаті роботу можуть втратити близько 500 осіб, а британським військовим надалі доведеться освоювати танки з німецькими гарматами і шведською ходовою частиною, застерігає видання.

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Хаттон оголосив про необхідність "переглянути баланс інвестицій в нові технології, озброєння і людські резерви", щоб армія могла відповідати вимогам, що змінилися. Він, нагадує The Mail, повідомив про плани зміцнити сили спеціального призначення і збільшити їх чисельність, проте нічого не сказав про використання танків в майбутньому.

Тим часом військові експерти зазначають, що в сучасних війнах необхідність у використанні важких танків поступово сходить нанівець.

На озброєнні британської армії перебувають 250 танків Challenger 2. 2003 року 14 машин цього типу розгромили колону іракських Т-55 радянського виробництва. На минулому тижні почалося виведення останнього британського танкового підрозділу з Іраку.

Лента.ру