Єгипетська поліція розганяє фермерів гумовими кулями

Акція протесту проти знищення свиней

У Каїрі фермери проводять акцію протесту проти масового знищення свиней. Як передає «Бі-бі-сі», понад 300 осіб влаштували безлади, кидаючи в поліцейських пляшки і каміння. Поліція розганяє демонстрантів гумовими кулями і сльозогінним газом. За даними Associated Press, в результаті зіткнень постраждали 12 осіб. Раніше влада Єгипту розпорядилася знищити все поголів`я свиней в країні з метою попередження розповсюдження вірусу свинячого грипу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter