Єгипетська поліція розганяє фермерів гумовими кулями
16:24, 03 травня 2009Світ
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Акція протесту проти знищення свиней
У Каїрі фермери проводять акцію протесту проти масового знищення свиней.
Як передає «Бі-бі-сі», понад 300 осіб влаштували безлади, кидаючи в поліцейських пляшки і каміння.
Поліція розганяє демонстрантів гумовими кулями і сльозогінним газом.
За даними Associated Press, в результаті зіткнень постраждали 12 осіб.
Раніше влада Єгипту розпорядилася знищити все поголів`я свиней в країні з метою попередження розповсюдження вірусу свинячого грипу.
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