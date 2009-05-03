Єгипетська поліція розганяє фермерів гумовими кулями

16:24, 03 травня 2009
Світ
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Акція протесту проти знищення свиней

У Каїрі фермери проводять акцію протесту проти масового знищення свиней.

Як передає «Бі-бі-сі», понад 300 осіб влаштували безлади, кидаючи в поліцейських пляшки і каміння.

Поліція розганяє демонстрантів гумовими кулями і сльозогінним газом.

За даними Associated Press, в результаті зіткнень постраждали 12 осіб.

Раніше влада Єгипту розпорядилася знищити все поголів`я свиней в країні з метою попередження розповсюдження вірусу свинячого грипу.

 

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