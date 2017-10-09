Іран погрожує США "нищівною" відповіддю на визнання "вартових революції" терористами

У міністерстві закордонних справ Ірану погрожують "нищівною" відповіддю Сполученим Штатам Америки у разі, якщо вони визнають терористичною організацією іранське військово-політичне формування "Корпус вартових Ісламської революції" (КВІР), яке є частиною армії країни, як повідомляє DW.

"Ми сподіваємось, що Сполучені Штати не зроблять цієї стратегічної помилки", - заявив у понеділок, 9 жовтня, речник МЗС Ірану Бахрам Гасемі. У разі, якщо Вашингтон піде на цей крок, у зовнішньополітичному відомстві Ірану обіцяють "тверду, рішучу та нищівну" відповідь Тегерана, інформує Reuters.

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Напередодні, 8 жовтня, командувач "Корпусу вартових Ісламської революції" Мохаммад-Алі Джаафарі заявив, що у разі визнання Вашингтоном цієї структури терористичною організацією Іран прирівняє військових США в усьому світі, насамперед на Близькому Сході, із бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава".

Підрозділ "Корпусу вартових Ісламської революції", який відповідальний за здійснення операцій за кордоном (Quds Force), вже є фігурантом списку терористичних організацій у США, проте формування загалом до нього не внесене.