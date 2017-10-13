Новою головою ЮНЕСКО стала екс-міністр культури Франції

Виконком ЮНЕСКО номінував Одрі Азулай на посаду нового генерального директора організації. Раніше вона очолювала Міністерство культури Франції, передає РБК.

За планом рішення виконкому буде затверджено 10 листопада на Генеральній конференції ЮНЕСКО, вона вступить на посаду 15 листопада.

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З лютого 2016 року по травень 2017 року Азулай була міністром культури Франції в кабінетах соціалістів Мануеля Вальса і Бернара Казнєва. До цього вона півтора року працювала радником з культури тодішнього французького президента Франсуа Олланда. Азулай стала другим представником Франції на чолі ЮНЕСКО після Рене Майо в 1950-х роках.

Почавши кар'єру як експерт по цифровому телебаченню, в 2006 році вона перейшла на роботу до Французького національного центру кінематографії, де займалася цифровізацією теле- і кіноіндустрії. За півтора роки на посаді міністра Азулай активно співпрацювала з ЮНЕСКО з питання захисту культурної спадщини в зонах бойових дій по всьому світу.

Оскільки Азулай є нащадком марокканських євреїв, її висунення викликало різку критику в арабських країнах. Основним її суперником за посаду гендиректора ЮНЕСКО був екс-міністр культури Катару, а нині радник еміра Хамад бін Абдулазіз аль-Каварі. Азулай обійшла його з мінімальною перевагою в 30 проти 28 голосів.

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На посаді гендиректора ЮНЕСКО Азулай замінить Ірину Бокову, яка очолювала організацію останні вісім років. До цього вона була послом Болгарії у Франції, ще раніше займала пост міністра закордонних справ Болгарії.

З листопада 2009 року Бокова очолює ЮНЕСКО - на цій посаді вона стала першою жінкою і першою представницею Балканських країн з моменту заснування організації в 1945 році. У період своєї роботи вона піддавалася критиці з боку США та Ізраїлю за «антиізраїльську політику ЮНЕСКО.