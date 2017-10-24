264 мільйони дітей і підлітків у всьому світі не ходять до школи – ЮНЕСКО

264 млн дітей і підлітків шкільного віку в усьому світі не ходять до школи, йдеться в доповіді Організації ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).

Як передає DW.com, документ опублікований у вівторок, 24 жовтня.

У період з 2010 по 2015 роки початкову школу закінчили 83 відсотка дітей, середню - 69 відсотків, старшу - 45 відсотків. Тільки у 17 відсотках країн по всьому світу передбачена обов'язкова однорічна дошкільна освіта для дітей, йдеться в доповіді.

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Рівні можливості для хлопчиків і дівчаток у початковій школі є тільки в 66 відсотках країн, у середній - у 45 відсотках, у старшій - 25 відсотків. У доповіді організація наводить дані за 2015 рік.

У середньому уряди країн виділяють на освіту 4,7 відсотка ВВП, порахували в ЮНЕСКО. Таким чином, за даними організації, для якісної освіти та створення рівних можливостей доступу до неї в країнах з низькими доходами не вистачає 39 млрд доларів (близько 33 млрд євро) щорічно.