Росія знайшла "привід" посилити своє військове угруповання на кордоні з Україною

Росія під приводом протидії Організації Північноатлантичного договору (НАТО) посилює своє військове угруповання на кордоні з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, міністр оборони Росії Сергій Шойгу на засіданні колегії Міноборони РФ заявив: «Насамперед, хочу зазначити, що військово-політична обстановка біля наших західних кордонів залишається напруженою й має тенденцію до загострення».

За його словами, у Прибалтиці і Польщі розгорнуті чотири багатонаціональні батальйонні тактичні групи НАТО загальною чисельністю до 5 тис. військовослужбовців, у Польщі та Німеччині дислокуються бронетанкова бригада і бригада армійської авіації сухопутних військ США, триває розгортання елементів системи протиракетної оборони (ПРО) США.

Крім цього, Шойгу заявив, що зростають інтенсивність і масштаб заходів оперативно-бойової підготовки збройних сил країн - членів НАТО поблизу російських кордонів: тільки за останні три місяці на території Східної Європи і Балтії минуло більше 30 навчань.

У зв'язку з цим, за його словами, війська Західного військового округу, що межує, у тому числі, з Україною, до кінця 2017 року отримають понад 1,8 тис. одиниць нової та модернізованої техніки.

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«Велика увага приділяється забезпеченню військ сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою. До кінця року вони отримають понад 1,8 тис. одиниць нової та модернізованої техніки, постачання якої синхронізовані з будівництвом інфраструктури для її зберігання та обслуговування», - сказав Шойгу.

Він додав, що особлива увага приділяється вдосконаленню рівня підготовки особового складу органів військового управління.

«У сформованій ситуації ми реалізуємо комплекс заходів щодо нейтралізації викликів і загроз. Згідно з планом діяльності вдосконалюється бойовий склад військ Західного військового округу і система їхнього базування», - сказав Шойгу.

За його словами, в 2017 році проведено понад 20 організаційних заходів, спрямованих на підвищення бойового потенціалу округу.

При цьому Шойгу додав, що Росія і Білорусь на навчаннях «Захід-2017» показали злагодженість дій щодо забезпечення військової безпеки Союзної держави.

За його словами, при підготовці навчань були відпрацьовані дії у складі міжвидових угруповань військ на операційних напрямках з урахуванням досвіду операції у Сирії.

«До навчань були залучені органи військового управління та війська Західного військового округу, з'єднання і військові частини інших військових округів і збройних сил Республіки Білорусь. Федеральні органи виконавчої влади також брали участь у всіх етапах навчань», - додав Шойгу.