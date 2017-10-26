Різниця була значною: Росія занизила дані про кількість військових в навчаннях "Захід-2017"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники альянсу вказали Росії на невідповідність наданої інформації щодо кількості військових, які брали участь у військових навчаннях "Захід-2017", пише «Європейська правда».

"Навчання "Захід-2017" були важливою частиною нашої дискусії і багато союзників вказали на те, що цифри, які РФ надавала перед навчаннями і після навчань, не відповідали фактичній кількості військових, які брали участь. Різниця була значною, а географія навчань значно ширшою", - сказав Столтенберг.

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Він також повідомив, що НАТО не має жодної інформації, що Росія залишила військові підрозділи у Білорусі після навчань.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг констатує, що розбіжності у питанні України між союзниками по Альянсу та Росією залишаються фундаментальними. Про це він сказав сьогодні у Брюсселі за результатами засідання Ради НАТО-Росія. Генсек НАТО нагадав, що сьогоднішнє засідання є третім у цьому році, і зазначив, що воно було "довгим, але пройшло з відвертою дискусією". "Наш діалог нелегкий, і тому він важливий. Сьогодні ми обговорили три питання: Україна, Афганістан, прозорість та зменшення ризиків. Союзники по НАТО та Росія продовжують мати фундаментальні розбіжності стосовно України, стосовно того, як врегулювати кризу в Україні", - сказав він.