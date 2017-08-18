У Києві жінка вбила перукарку через погану зачіску свого чоловіка

У Києві в лікарні померла перукарка, якій завдала тілесних ушкоджень жінка, невдоволена зачіскою свого чоловіка. Про це у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.

«Київ. Дніпровський район. Перукарня у підземному переході. 14 серпня майстриня, 1988 року народження, підстригла чоловіка. В той же день через декілька годин прийшла його жінка, яка, зі слів свідків, була «вкрай невдоволена зачіскою чоловіка», та нанесла телесні пошкодження перукарці. Вчора від отриманих травм нещасна жінка померла в лікарні», - написав Аброськін.

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Як повідомляв УНІАН, у Вінниці жінка на кладовищі викрадала квіти з могил бійців АТО і продавала їх, щоб купити алкоголь.