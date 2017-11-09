У РФ назвали дату зустрічі Трампа із Путіним

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним вже завтра – 10 листопада. Про це повідомив помічник російського президента Юрій Ушаков.

Про це повідомляють «РИА Новости».

"Десятого числа", - сказав Ушаков журналістам, відповідаючи на питання, чи встановлена дата другої зустрічі президентів. За його словами, "час зараз узгоджується".

Як повідомляв УНІАН раніше, Білий дім у кінці жовтня повідомив, що Трамп, можливо, зустрінеться з Путіним під час саміту АТЕС у В'єтнамі, однак домовленості поки немає. Саміт АТЕС пройде у в'єтнамському Данангу 10-11 листопада.