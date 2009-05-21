У Грузії вбитий один з підозрюваних в організації заколоту

У Грузії було вбито одного з тих, кого підозрюють в організації заколоту на військовій базі.

Він загинув у результаті спецоперації, його соратники були важко поранені.

Грузинській міліції вдалося розшукати трьох обвинувачених в організації заколоту в Мухровані. Спецоперація з їх затримання пройшла минулої ночі в Тіанетському районі, за 30 км. на північ від Тбілісі. В результаті був убитий полковник Георгій Кріалашвілі, а колишні чиновники Міністерства оборони Грузії Леван Амірідзе і Коба Отанадзе важко поранені. Вони були останніми бунтівниками, хто знаходився в розшуку.

Раніше за фактом бунту на військовій базі в Мухровані було затримано більше двадцяти осіб, серед них колишній командувач Національною гвардією. Їх звинувачують у спробі державного перевороту.

Эхо Москвы